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Сгоревшая ночью «деревяшка» была расселена

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Сгоревшая ночью «деревяшка» была расселена

В Ноябрьске снова сгорел расселенный дом. Пожар произошел минувшей ночью в двухэтажке № 31а на проспекте Мира. Сообщение о ЧП на центральный пункт пожарной связи поступило около двух часов ночи. Когда на место прибыли первые пожарные подразделения, у двухэтажки полыхала крыша. Почти два часа понадобилось огнеборцам, чтобы справиться с пламенем. Работа на месте продолжается до сих пор. Известно, что сгоревшая «деревяшка» уже расселена. 

Дом выгорел практически полностью, конструктивы частично обрушились. В «деревяшке» напротив от высокой температуры лопнули стекла. Пострадал и припаркованный неподалеку автомобиль ГАЗ, у него оплавлены задний бампер и фары.
Причина пожара пока неизвестна, дознаватели начали проверку.

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