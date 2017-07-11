Для нарушителей ПДД ОСАГО может подорожать в три раза

Российский союз автостраховщиков (РСА) планирует внести очередные изменения в порядок расчета стоимости полисов ОСАГО. По примерным прогнозам автостраховщиков, полисы подорожают для одиннадцати миллионов российских водителей, пишет ТАСС.

РСА планирует ввести дополнительный повышающий коэффициент для тех, кто систематически нарушает ПДД. Список этих нарушений пока не доработан, однако уже известно, что туда войдет несоблюдение скоростного режима. Размер этого коэффициента «привяжут» к количеству штрафов, данные о них автостраховщики будут ежегодно запрашивать в МВД. Новшество предлагают не применять к тем, кто нарушил ПДД менее пяти раз. Самый высокий коэффициент – 3.0 – распространят на тех, кто отступил от правил больше 35 раз за год.

Однако, прежде чем автостраховщики начнут применять новые «карательные» меры к автовладельцам, инициативу нужно узаконить. В РСА выразили надежду, что соответствующие поправки Госдума примет уже этой осенью.

Ранее Банк России предложил установить стоимость полисов в зависимости от категории водителей. Так называемые страховки «без ограничений» предложено сделать дороже в полтора раза. А стоимость полисов для молодых водителей (22-29 лет) повысить на 50-80 процентов. При этом в начале июля РСА объявил о корректировке справочника средней стоимости запчастей для страхового ремонта. С 1 августа цена на них будет снижена на 8 процентов.