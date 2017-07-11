Полицейские разыскивают пропавшего две недели назад горожанина

В Ноябрьске полицейские объявили в розыск 20-летнего Дениса Вострикова. По данным правоохранителей, он ушел из дома 25 июня и до сих пор не выходил на связь с родственниками.

На вид пропавшему парню 19-21 год, рост 175 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые. Был одет в серую кофту с длинными рукавами, черные шорты и резиновые сланцы синего цвета. Как сообщают в городской полиции, пропавший Востриков страдает провалами памяти.

Граждан, располагающих какой-либо информацией о возможном местонахождении разыскиваемого, просят сообщить о дежурную часть ОМВД Ноябрьска по телефонам: 318-010, 318-049, 02.