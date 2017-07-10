Больше пятисот горожан имеют положительный ВИЧ-статус

В Ноябрьске больше пятисот человек имеют ВИЧ-положительный статус. По данным окружного центра СПИД, это каждый 212-й житель города. Всего же на Ямале с ВИЧ живут больше трех тысяч человек. Причем многие инфицированные даже не подозревают об этом.

«Чем раньше пациент узнает о своем ВИЧ-статусе, тем более если он окажется положительным, тем раньше начнется лечение. Инфицированный пациент будет безопасен в первую очередь как для себя, так и для своих любимых и близких людей», – говорит начальник отдела медицинской профилактики СПИД-центра Вячеслав Кузьминов.

Тестирования на ВИЧ на Ямале бесплатные. Сдать анализы можно в любом медучреждении. К тому же медики регулярно проводят и профилактические акции, предлагая ямальцам проверить свое здоровье. Очередная акция накануне прошла в Ноябрьске. Анализы сдали несколько десятков горожан. Кроме теста на вирус иммунодефицита ноябрьцы смогли проверить и уровень сахара в крови.