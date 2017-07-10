Судьбу «Югры» Центробанк решит в течение двух недель

У Центробанка есть две недели, чтобы определить дальнейшую судьбу банка «Югра». Есть два возможных варианта развития событий: либо ЦБ объявит об отзыве лицензии, либо начнется процедура санации. «Пока деятельность банка приостановлена, любые операции с финансами "заморожены" до тех пор, пока Центробанк не примет решение», – рассказал «Ноябрьск 24» руководитель операционного офиса в Ноябрьске Алексей Рощупкин.

Если ЦБ примет решение об отзыве лицензии, банк – преемник «Югры» начнет выплачивать вкладчикам деньги: до 1 миллиона 400 тысяч рублей можно будет получить сразу. Суммы свыше кредиторы смогут получить только в процессе конкурсного производства. Во втором случае банк продолжит работу, но со сменой руководства и даже возможной сменой «имени».

В Ноябрьске «Югра» обслуживает две с половиной тысячи клиентов. Ажиотажа в офисе банка нет.

Напомним, сегодня ЦБ объявил о введении временного управления в «Югре». Выполнять эти функции будет «Агентство по страхованию вкладов».