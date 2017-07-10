Постигла участь «Старбанка»? ЦБ назначил временную администрацию в «Югре»

Официальная информация об этом появилась сегодня на сайте Центробанка. Корпорация «АСВ» (Агентство по страхованию вкладов) будет исполнять функции временного управления в течение полугода. Пока будет работать временная администрация, все полномочия акционеров приостановлены, на три месяца введен мораторий на требования кредиторов.



«Выплаты вкладчикам ПАО БАНК «ЮГРА», в том числе индивидуальным предпринимателям, начнутся не позднее 14 дней со дня введения моратория. Порядок выплаты страхового возмещения будет определен Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов», – сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

Информация об этом появилась и на официальном сайте самой «Югры». Руководство банка заверяет, что вкладчики, в том числе предприниматели, смогут вернуть свои деньги, но не более 1,4 млн рублей в совокупности.

По данным «Ноябрьск 24», вкладчиками банка «Югра» в Ноябрьске являются около двух тысяч человек. Пока получить комментарий от местного отделения банка не удалось, телефоны офиса не отвечают.