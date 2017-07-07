Трудовые отряды вышли во вторую смену

В Ноябрьске завершилась первая смена трудовых отрядов. Сегодня на «рабочую вахту» заступила вторая – это 140 подростков. В течение месяца они будут работать на городских улицах: до обеда наводить порядок, а после участвовать в соревнованиях, конкурсах, тренингах и мастер-классах.

К слову, зарплата у ребят второй смены будет выше, чем у тех, кто работал в первой. Это связано с повышением МРОТ на Ямале. Так, в июне подростки получили чуть больше 12 тысяч за месяц работы, а за июль школьникам заплатят уже 16 тысяч.

Всего же за лето в этом году заработать смогут почти четыре сотни ноябрьских подростков. В Ноябрьске в этом году сформировано 14 трудовых отрядов. Следующая смена заступит в августе.

«В августе у нас будет трудоустроено 90 несовершеннолетних в трудовые отряды под патронатом главы администрации. Мы сократили количество детей, которые могут трудоустроиться, потому что многие ребята уезжают и начинается подготовка к школе. Желающих трудоустроиться много, и мы стараемся сделать так, чтобы каждый несовершеннолетний получил возможность заработать», – говорит заместитель начальника УДСМ Оксана Калюжная.