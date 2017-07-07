Два миллиона из городского бюджета потратят на скамейки и урны

В Ноябрьске этим летом установят 83 новые скамейки и две сотни урн для мусора. На их приобретение в городском бюджете заложено почти два миллиона рублей. Новые лавочки и урны должны доставить в город уже в конце этого месяца. Установят их на центральных улицах Ноябрьска, в зонах отдыха и на детских площадках.

«Новые скамейки мы планируем установить на улице Изыскателей, в районе окружного СПИД-центра, есть аллеи по проспекту Мира, где они также нужны. Планируем установить скамейки и на улице 8 Марта», – говорит начальник управления ЖКХ ТЭС Владимир Зорихин.

В этом году муниципалитет намерен закупить и три мобильных туалета. Преимущественно использовать их будут во время проведения массовых мероприятий. Хотя местные власти не исключают, что эти туалеты будут размещать на улицах в летний период. Кроме того, в администрации сейчас ведут переговоры с предпринимателями. «Хотелось бы, конечно, чтобы предприниматели заинтересовались проблемой отсутствия в городе общественных туалетов и вышли на эту сферу бизнеса, потому что это востребованный, я думаю, бизнес и он необходим для города», – подчеркнул Зорихин.