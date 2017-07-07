«Ноябрьскэнергонефть» приняла участие в велоквесте в городе Муравленко

В городе Муравленко 21 июня прошел городской велоквест. Мероприятие было организовано «Молодежным ресурсным центром». В соревнованиях приняли участие 30 велосипедистов. Для участия в конкурсе ООО «Ноябрьскэнергонефть» выставило команду из представителей Производства электрообеспечения «Муравленковскнефть». В состав команды «Пионеры МэНовцы» вошли электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования ПрЭО «МН» Илнур Калимуллин и Самир Алиев.

Велоквест объединил в себе спорт и интеллектуальную составляющую. Задачей участников было, передвигаясь на велосипедах по различным точкам города и выполняя задания из разнообразных областей знаний, добраться до конечной точки маршрута.

«В большинстве своем вопросы были на логическое мышление. Были шифры, какие-то загадки. В финальной точке всем велосипедистам нужно было собрать пазл. Интересное и увлекательное соревнование», – прокомментировал участие в мероприятии Илнур Калимуллин.

«Здоровый образ жизни, инициативность не только в работе, но и в спорте в приоритете у энергетиков Муравленко. Производство электрообеспечения «Муравленковскнефть» всегда активно участвует как в городских мероприятиях, так и в конкурсах и турнирах, проводимых предприятием «Ноябрьскэнергонефть», – отметила Ирина Плаксина, ведущий специалист отдела социального обеспечения и корпоративных коммуникаций ООО «Ноябрьскэнергонефть».