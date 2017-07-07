Детские сады полностью перешли на местную «молочку»

Ноябрьский сельскохозяйственный комплекс полностью обеспечит городские детские сады свежей молочной продукцией. Ежемесячно в дошкольные учреждения будут поставлять по 22 тонны пастеризованного молока. СХК «Ноябрьский» и раньше поставлял продукцию в детсады, однако это было только сырое молоко.

После модернизации сельхозкомплекс начал поставлять в сады пастеризованное молоко. Объем производства тоже вырос. Срок хранения молока – пять дней, а это значит, что в таком продукте сохранились все полезные свойства.

«По контракту объемы продукции в год – 133 тонны, – говорит заместитель начальника департамента образования Александр Михайлов. – На перспективу мы готовы рассматривать и другую продукцию, которую они производят. Например, кисломолочную».