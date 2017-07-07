Капитальный ремонт домов доверят только проверенным подрядчикам

На Ямале создан реестр добросовестных подрядчиков. В него вошли 68 организаций округа.

Новая система, по мнению руководителя окружного Фонда капремонтов Андрея Касьяненко, позволит не допустить к работе компании, с которыми могут возникнуть проблемы. С фирмами из списка уже начали работать. Результаты этого сотрудничества в фонде готовы будут озвучить осенью, когда завершится пора капитальных ремонтов.

«Мы осенью сможем оценить результаты работы с данными подрядными организациями. Отмечу, что сейчас у нас есть определенные замечания, мы их озвучили. Компании-подрядчики к замечаниям прислушиваются и устраняют их», – отмечает Касьяненко.

Чтобы попасть в список добросовестных, компания должна как минимум три года проработать на рынке, иметь в штате необходимое количество сотрудников, причем к квалификации работников также установлены требования. У претендентов на звание добросовестных не должно быть долгов по налогам и другим обязательным платежам.