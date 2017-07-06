Водителей начнут штрафовать за оставленных в машинах детей

Изменения в правилах дорожного движения теперь позволяют инспекторам наказывать водителей за оставленных в автомобилях детей. Согласно новшествам, без присмотра в салоне авто нельзя оставить ребенка до 7 лет. За это водителю грозит штраф – 500 рублей.

Кроме того, 12 июля вступают в силу и новые требования к перевозке несовершеннолетних в салоне авто. Отныне детей до 7 лет можно будет перевозить только с использованием детского автокресла. В новой редакции правил исключены «иные устройства» – ранее водители-родители могли использовать любые устройства, которые позволяли пристегнуть ребенка. А вот несовершеннолетних старше 7 лет на заднем сиденье можно будет возить уже без кресла, просто пристегнув ремнем безопасности. При перевозке ребенка спереди требования по использованию кресла остаются прежними.