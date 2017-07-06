Администрация выставила на торги пять объектов для бизнеса

Предприниматели Ноябрьска могут арендовать помещения на выгодных условиях. Город выставил на аукцион несколько объектов, которые вполне пригодны для бизнеса. Всего их пять: два здания на улице Республики, по одному на улице Ленина и в поселке УТАДС и еще одно в Вынгапуровском.

«В первую очередь популярностью, конечно, пользуются помещения, расположенные в центральной части города, так как большая часть субъектов занимается деятельностью, которая относится к обслуживанию населения, то есть для них выгоднее помещения, которые имеют высокую логистическую проходимость», – говорит начальник департамента имущественных отношений Евгений Белов.

Претендовать на муниципальные здания могут только субъекты малого и среднего предпринимательства. Договор об аренде заключат на пять лет. Подать заявку на торги можно до 23 июля, сам же аукцион назначен на 28 июля.