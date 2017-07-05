Многодетные семьи Ямала получат 54 участка в Заводоуковске

Определена территория в Тюменской области, где ямальским многодетным семьям выделят участки под индивидуальное строительство. Землю дадут в микрорайоне «Южный» в Заводоуковске. Уже в следующем году участки там получат 54 семьи.

Кроме того, в округе началась работа по формированию общей очереди претендентов на землю. В городском департаменте имущественных отношений составляют список желающих. В него попадут семьи, которые уже стоят в очереди на получение земли под индивидуальное строительство.

«В первоочередном порядке участки под индивидуальное строительство предоставляются гражданам при наличии ряда условий. К примеру, если в собственности граждан отсутствуют жилые помещения, при наличии в составе ребенка-инвалида и при наличии жилого помещения, признанного аварийным», – говорит ведущий инженер управления земельных отношений Ирина Бурмус.

Заявителям, к слову, необходимо оформить в департаменте согласие на получение участка в Тюменской области. При этом из очереди на предоставление земли в Ноябрьске такие семьи исключаются. Подать заявление нужно не позднее 10 сентября. В формировании нового списка будет учитываться время подачи первичного заявления, а также наличие первоочередного права.

Напомним, ранее департамент имущественных отношений и общественная организация «Многодетные семьи» выступили с инициативой упразднить очередность и оставить преимущество только за семьями, в которых воспитываются дети-инвалиды. Инициативу рассматривают в региональном правительстве.