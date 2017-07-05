Нефтегазовый институт выпустил 16 отличников

Выпускная пора сегодня наступила для студентов Ноябрьского института нефти и газа. Документ об окончании учебы в торжественной обстановке получили больше 150 выпускников.

«Учиться было нелегко, но было интересно, в дальнейшем собираюсь работать по специальности либо в нефтяной промышленности, так как специальность связана именно с этой работой», – рассказал «Ноябрьск 24» выпускник университета Владислав Капля.

Шестнадцать выпускников учебного заведения получили дипломы с отличием, еще пятеро – именную стипендию. Она гарантирует трудоустройство в одну из ведущих нефтяных компаний.

Стоит отметить, что ноябрьский филиал выпускает дипломированных технологов, техников-механиков, экономистов, бухгалтеров, специалистов по разработке и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений. У многих, говорит директор филиала института Светлана Зайцева, уже есть предложения будущей работы.

К слову, филиал Тюменского индустриального университета в Ноябрьске – это единственный оставшийся на Ямале вуз.