В Ноябрьске осудили банду налётчиков-рецидивистов

В Ноябрьске перед судом предстали участники организованной преступной группировки. Пятеро молодых людей промышляли грабежами на территории города еще в конце 2015 года.

Парни успели «навестить» несколько развлекательных заведений и букмекерских контор. «Работали» в лучших традициях зарубежных боевиков: мужчины в масках, с битами и предметом, похожим на пистолет, забегали в заведение и требовали деньги.

«Среди осужденных есть те, кто ранее привлекался у уголовной ответственности и отбывал наказание. В том числе у некоторых были эпизоды, связанные с разбойными нападениями в других регионах», – говорит старший помощник прокурора города Денис Столовских.

Участники ОПГ успели совершить как минимум пять налетов, пока не были задержаны полицейскими. «Улов» злоумышленников, к слову, оказался весьма скромным: за все эпизоды едва ли наберется 20 тысяч рублей.

«С учетом позиции государственного обвинения всем были назначены реальные сроки лишения свободы. Осужденные получили сроки от трех до 10 с половиной лет заключения», – отмечает Денис Столбовских.