Комиссия проверяет качество ремонта в городских школах

В Ноябрьске школы готовят к новому учебному году. Уже открыт сезон ремонтов. Ход работ оценила комиссия во главе с Алексеем Романовым. Так, сегодня проверяющие побывали в седьмой школе. Там осмотрели классы химии, пищеблок и столовую.

Далее комиссия отправилась в третью школу, где ремонт в самом разгаре. В первую очередь здесь приведут в порядок туалетные комнаты, они должны соответствовать требованиям СанПиНа. Идет монтаж внутренней системы видеонаблюдения.

«Мы принимаем те объекты, в которых не проводится капитальный ремонт. По планам до конца июля будет принято 32 объекта образования. Работы капитального характера завершатся 15 августа. Сейчас ремонт идет в третьей и восьмой школах и в первой гимназии», – говорит начальник городского департамента образования Светлана Фатеева.

Ведутся работы по переоборудованию некоторых кабинетов в учебные классы. Это делается в рамках ликвидации в школах второй смены.

«Благодаря поддержке наших депутатов мы получили дополнительные средства – 40 миллионов рублей. Половина будет направлена на ликвидацию второй смены, и мы приложим максимум усилий, чтобы эту работу провести как можно быстрее», – отметил глава администрации Алексей Романов.