Экс-директор СОКа осуждён за получение взятки

Бывший директор Спортивно-оздоровительного комплекса осужден за получение незаконного вознаграждения. СОКом он руководил до 2015 года.

Согласно материалам уголовного дела, вознаграждение в 20 тысяч рублей получил за то, что поспособствовал заключению договора подряда без проведения конкурса.

По контракту, оформлению которого и посодействовал обвиняемый, подрядчик получил 600 тысяч рублей.

«Кроме того, подсудимому предъявили обвинение и в хищении муниципального имущества», – говорит старший помощник прокурора Денис Столбовских.

В получении взятки экс-директора СОКа признали виновным, а вот что касается хищения имущества, то здесь судья посчитал доказательства недостаточными для назначения наказания. Отметим, что с приговором не согласны обе стороны: и обвинение, и обвиняемый. Последний, к слову, настаивает, что вовсе не виновен.

Прокуратура намерена обжаловать приговор в вышестоящей инстанции. «Сторона гособвинения просила у суда наказание для подсудимого в виде пяти лет лишения свободы условно, штрафа 800 тысяч рублей и запрет занимать определенные должности на два с половиной года. Апелляционная жалоба уже подана в суд вышестоящей инстанции, дата рассмотрения дела пока не назначена», – отмечает Денис Столбовских.