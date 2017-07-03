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В Ноябрьске наградили дорожных полицейских

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Инспекторы ГИБДД сегодня отмечают 81-годовщину со дня образования ведомства. Первый приказ о создании службы для надзора за дорожным движением был подписан в 1936 году. 

В Ноябрьске за порядком на дорогах следят больше семидесяти полицейских. В том числе благодаря их усилиям в городе практически не осталось аварийно-опасных участков. По статистике, львиная доля всех ДТП происходит по вине самих водителей.
Сегодня чествовали отличников службы. Почетные грамоты и благодарности получили десять сотрудников городской Госавтоинспекции.

 

 

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