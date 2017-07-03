На Ямале Роспотребнадзор закрыл 14 точек быстрого питания

Ямальский Роспотребнадзор приостановил работу 14 точек быстрого питания. Проверяющие нашли ряд нарушений, которые дали основания для временного прекращения деятельности палаток и фургонов.

«В ходе контрольно-надзорных мероприятий было направлено в суд на приостановление деятельности объектов общественного питания быстрого обслуживания 19 протоколов, 14 из них решением судов были приостановлены на период от 30 до 90 суток, пять – находятся на рассмотрении в судах», – поясняют в ведомстве.

Основным нарушением, отмечают в Роспотребнадзоре, стало приготовление продукции в местах для этого не предназначенных. В автоприцепах и фургонах нет водоснабжения, к тому же в ходе проверок были выявлены грубые нарушения санитарных норм: на некоторые продукты нет документов о качестве и сроках производства.