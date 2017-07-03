Комиссия из Ноябрьска отправится в лагерь, где у детей воруют телефоны и отбирают средства от насекомых

Комиссия из Ноябрьска в эти выходные намерена посетить детский оздоровительный центр «Снежинка» в Тюменской области. Там у детей воруют телефоны, а вожатые отбирают средства от насекомых.

На сотрудников лагеря пожаловалась мама одного из отдыхающих там подростков. Журналистам «Ноябрьск 24» Светлана Алымова рассказала, что в первые же дни, как ребенок попал в «Снежинку», у него украли телефон. Причем, как утверждает женщина, это не единичный случай. Помимо всего, работники лагеря забрали у сына Светланы все спреи против комаров и мошек.

«Руководство лагеря мотивирует тем, что спреи не положены по СанПину. Я считаю, что их можно заменить мазями. Можно найти другое решение, но не до такой степени, что ребенок звонит и говорит, что у него все тело искусано», – рассказывает мама мальчика.

Аэрозоли от насекомых у детей и правда изымают. Этот факт нам подтвердили в городском Центре активного отдыха и содействия занятости детей и молодежи, который и занимается отправкой подростков в летние лагеря. Обоснованны ли жалобы родителей на руководство центра, проверит комиссия, которая как раз в эти выходные намерена нанести туда плановый визит.

«Мы поедем с проверкой в этот лагерь, в воскресенье мы будем там. Увидим своими глазами, как все на самом деле. Мы прекрасно понимаем, что это Север. Ведь у нас точно так же есть комары и мошка», – говорит директор Центра активного отдыха и содействия занятости детей и молодежи Марина Костюк.

Фото molcentr.ru