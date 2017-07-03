Выпускница 7-й школы получила высший балл на ЕГЭ по химии

В Ноябрьске стали известны результаты экзамена по иностранному языку, истории и химии. Уже трое сдавших обязательный государственный экзамен получили за него высшую оценку.

Так, максимальный балл по химии – у ученицы школы № 7. Ранее еще один выпускник этого же учебного заведения сдал на 100 баллов информатику. Одна стобалльная работа – у выпускника прошлых лет, высшую оценку он получил по физике.

Период сдачи Единого государственного экзамена завершился 1 июля. На сегодня результаты ЕГЭ основной волны уже известны. Сейчас проверяются работы, которые были написаны в резервные дни.

«Период апелляции сейчас продолжается, итоги государственного экзамена 2017 года будут подведены только к концу июля этого года. Мы надеемся, что результаты будут хорошие», – говорит заведующая сектором оценки качества образования городского департамента образования Елена Родионова.