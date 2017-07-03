Бюджетников и пенсионеров перевели на «Мир»

С 1 июля бюджетники начнут получать зарплату на карты платежной системы «Мир». Это касается тех, кто только пришел работать в эту сферу, а также тех, кто сейчас оформляет пенсию. Распространяются новые требования и на студентов.

Карты «Мир» в течение этого года должны оформить и остальные работники бюджетной сферы. Полный же переход на новую систему должен завершиться к 2020 году.

«Все бюджетники, которые сейчас устраиваются на работу, должны открыть карты «Мир», а действующие бюджетники в течение года перейти на новую платежную систему. Пенсионеры своими картами могут пользоваться до конца срока их действия, но не позже 2020 года, к этому времени карта «Мир» должна быть у каждого пенсионера», – рассказал «Ноябрьск 24» начальник дополнительного офиса банка Артем Кучеренко.

Если счет бюджетника до указанной даты не будет привязан к карте «Мир», то банк будет учитывать переведенные зарплатные деньги как средства «невыясненного назначения», такое требование выдвинул Центробанк.