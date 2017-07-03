Ямальцы привезли в Челябинск двухметрового белого медведя из металла

В Челябинской области завершился молодежный форум «Утро». Участие в нем принимала и ямальская делегация. Представители нашего региона получили почти полтора миллиона рублей на развитие социально значимых проектов. Так, по итогам второй смены гранты в 100 тысяч рублей получили семеро представителей нашего региона, а проект «Молодежная научно-исследовательская экспедиция «Дух Заполярья», представленный жительницей Салехарда Марией Гостяевой, получил денежную поддержку в 200 тысяч. Аналогичную сумму ранее получил и участник первой смены форума Игорь Заборовский из Надыма.

В общей сложности ямальцы выиграли 12 грантов. Среди победителей есть и представитель Ноябрьска. Как сообщает пресс-служба правительства региона, делегация от нашего региона на форуме была самой малочисленной, Ямал представляли всего 50 человек, однако это не помешало северянам завоевать третье место по числу выигранных грантов.

Напомним, форум молодежи «Утро-2017» стартовал 20 июня и завершился 30-го. Всего в мероприятии приняли участие свыше тысячи человек – студенты и молодые специалисты из разных регионов страны. На форуме работали 12 образовательных площадок, Ямал представлял две: в первую смену «Урал Предприимчивый», во вторую – «Урал Арктический». Каждый регион должен был презентовать арт-объект, своего рода визитную карточку региона. Ямальцы привезли двухметрового медведя из переработанного металлолома, который был собран в ходе экологических экспедиций на острове Белый.