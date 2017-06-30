Кинологи «Ямалспаса» начали сезонные тренировки поисковых собак

В «Ямалспасе» начались ежегодные летние тренировки поисковых собак. Сегодня лабрадоры Бой и Скиф должны были обнаружить троих пропавших в лесу. В качестве условных заблудившихся выступили сами спасатели. Зону поисков определили в лесу, в нескольких десятках метров от карьера «Миллионник».

Два брата-лабрадора Бой и Скиф несут службу в «Ямалспасе» уже почти шесть лет. Они не только легко выполняют программу тренировок, но и ежегодно участвуют и в поисках реальных пропавших. Работают лабрадоры парами, сменяя друг друга каждые полчаса: пока один ищет, второй отдыхает.

Чтобы найти троих пропавших, поисковой собаке отводится 20 минут – это нормы на упражнение в момент аттестации, проходить которую и Бою, и Скифу нужно каждый год.

Во время экзамена на профпригодность собаки «сдают нормативы» по поиску людей под завалами и проходят тест на послушание. Этим собакам даже не нужны личные вещи пропавших, они ориентируются на человеческий запах.

В 2016 году лабрадоры-спасатели вместе с кинологами несколько раз выезжали в леса на реальные спасательные операции. И самый страшный враг заблудившихся в таком случае, говорят в «Ямалспасе», – это паника.

Прежде чем отправиться в лес, горожанам рекомендуют оповестить не только родственников, но и спасателей, обозначив контрольное время. Если в указанный период человек на связь не выйдет, это может стать поводом для начала поисков.