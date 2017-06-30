Прокуратура наказала горожанина за демонстрацию запрещённой символики

Житель Ноябрьска оштрафован за демонстрацию в социальных сетях символики, которая считается экстремистской. Запрещенные материалы, а именно символику ИГИЛ (запрещенной в России организации) молодой человек разместил на своей странице в «Одноклассниках» еще в январе 2015 года.

Когда публикация попала в поле зрения правоохранителей, в отношении горожанина возбудили дело об административном производстве.

23 июня этого года городской суд вынес решение, согласно которому обвиняемый должен оплатить в пользу государства штраф в размере 1000 рублей. Запрещенные материалы со своей страницы молодой человек удалил.