На Ямале повысили минимальную оплату труда

С 1 июля на Ямале вырастет размер минимальной оплаты труда. Его повысили на треть. Соглашение об увеличении МРОТ уже подписано трехсторонней комиссией, в ее состав вошли представители власти, объединение профсоюзов и работодателей. Согласно документу, уровень МРОТ в регионе теперь составляет 16 299 рублей.

«Мы рекомендуем работодателям пересмотреть размеры оплаты труда. Если требование к размеру минимальной заработной платы не будет соблюдаться, тогда работодателя могут привлечь к ответственности. Штраф за это нарушение – до 50 тысяч рублей», – поясняет заместитель начальника городского УСЗН Елена Усынина.

Следить за порядочностью работодателей в этом вопросе будет трудовая инспекция, куда в случае нарушения прав может обратиться работник любого предприятия. Добавим, размеры МРОТ на Ямале не менялись с 2014 года.

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