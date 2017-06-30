Ямальцы предпочитают тратить маткапитал на погашение ипотеки

Самым популярным способом реализации материнского капитала у ямальцев считается улучшение жилищных условий. Как отмечают специалисты, основная масса владельцев сертификатов предпочитает тратить их на частичное или полное погашение ипотечных займов. Таким образом распорядились средствами уже 16 тысяч ямальских семей.

Всего же за время существования программы государственную поддержку получили 38 тысяч мамочек с Ямала. Больше 13 тысяч из них уже полностью реализовали сертификаты.

Напомним, потратить материнский капитал получатели могут как на улучшение жилищных условий, так и на обучение ребенка и будущую пенсию мамы. В 2016 году к трем основным направлениям, куда можно потратить государственные деньги, добавили еще одно – социальную адаптацию детей-инвалидов.

Фото из архива редакции.