С 1 июля в Ноябрьске вырастут тарифы на «коммуналку»

С 1 июля в регионе начнут действовать новые тарифы на электроэнергию. Подорожание коснулось и Ноябрьска. Так, для горожан, в чьих домах установлены однотарифные приборы учета, один киловатт обойдется в 1,88 рубля. Для тех, кто использует двухтарифные счетчики, электроэнергия днем будет стоить 1,91 руб. за киловатт, ночью – 95 копеек. Ранее дневной тариф в Ноябрьске был установлен в размере 1,84 руб., ночной – 92 копейки.

Изменятся тарифы на электроэнергию для владельцев гаражей и дачных участков в ПСО «Мечта». Здесь киловатт по одноставочному тарифу стоит 2,68 руб., если счетчик двухтарифный, то день – 2,73 руб., ночь – 1,36 руб.

К слову, с 1 июля также вырастут тарифы на воду, тепло и водоотведение. Так, куб холодной воды подорожает на 1,36 рубля, с 1 июля его цена составит 30,26. Горячая вода подорожает до 112,04 руб. против сегодняшних 107,68 руб. за куб. Почти на два рубля вырастет цена на водоотведение – 43,76 рубля (сейчас 41,80). А вот отопление станет дороже на целых 50 рублей. С 1 июля за одну гигакалорию заплатить придется 1363 рубля, тогда как сейчас она обходится горожанам в 1313 рублей.