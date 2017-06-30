Федерация компьютерного спорта России организует очередной круглый стол

Общероссийская общественная организация «Федерация компьютерного спорта России» объявила о проведении круглого стола по теме «Новые дисциплины компьютерного спорта». Мероприятие состоится 4 июля в Высшей школе юриспруденции НИУ ВШЭ. Встреча будет посвящена вопросам определения и признания некоторых дисциплин в киберспорте. В частности, речь идет о шутерах и файтингах. В работе площадки примут участие Минспорта РФ, профессиональные спортсмены отрасли, члены Общественной палаты РФ и непосредственно руководство Федерации компьютерного спорта России.

После прошлогоднего признания киберспорта и таких его продуктов, как контр страйк 1.6 с ботами, официальной дисциплиной, развитие отрасли приняло новые обороты. При содействии Федерации проводятся самые разнообразные мероприятия и соревнования, способствующие не просто популяризации сферы, но и ее выходу в стране на принципиально новый уровень.

Так, 22 июня по инициативе Федерации компьютерного спорта был проведен круглый стол «Киберспорт: проблемы и перспективы регионального развития». Московская площадка была открытой, она позволила составить эффективное общение между экспертами, представителями исполнительной и законодательной власти, общественными деятелями, а также учеными, погруженными в развитие киберспорта. Здесь на обсуждение были вынесены вопросы, затрагивающие правовые аспекты работы систем официально организуемых соревнований, информационную поддержку направления, научное сопровождение решений для подготовки специалистов высокого уровня, проектную деятельность в разрезе региональных практик. Также шла речь о подготовке спортивного резерва в рамках дополнительного образования столичного региона и в целом об обучающих программах на основе компьютерного спорта. В свете проработки подобных проблем люди, пока что посещающие для удовлетворения своих интересов такие ресурсы, как cs-game.net, смогут получить необходимую поддержку на государственном уровне.

Ранее в Министерстве спорта РФ прошли обсуждения, в ходе которых было принято решение о соответствии Федерации компьютерного спорта России всем критериям необходимой аккредитации. В ближайшее время выйдет соответствующий приказ, наделяющий ФКС на целый год эксклюзивными правами на формирование отечественной сборной, разработку правил по отрасли с их соответствующим утверждением в Минспорта, установку квалификационных требований для судей и на ряд других важных процедур.

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