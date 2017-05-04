Площадь Памяти взяли под круглосуточную охрану

Горожанам рекомендуют не терять бдительности

Силовики в Ноябрьске продолжают работать в усиленном режиме. Ряд городских объектов уже взят под круглосуточную охрану. В их числе площадь Памяти и центральная аллея города, что ведет к зданию администрации.

Помимо мер общественной безопасности усилена работа в части профилактики экстремизма и терроризма. Как рассказал журналистам начальник отдела общественной безопасности Ростислав Исаев, основная масса мероприятий, которые проводят силовики на территории города, огласке не подлежит. При этом, отмечает Исаев, причин для паники нет.

«Эти мероприятия проводятся для того, чтобы жители города чувствовали себя в безопасности. Ситуация штатная, причин для беспокойства нет, просто нужно соблюдать меры безопасности, они давно выработаны», – поясняет Исаев.

Поручение усилить меры безопасности в период проведения майских праздников дал губернатор Ямала. Так, 9 мая главные улицы города будут перекрыты автобусами и грузовиками. Следить за порядком будут не только полицейские, но и сотрудники частных охранных предприятий, Росгвардии, казаки и народная дружина. К охране привлекут кинологические подразделения и группы быстрого реагирования.

При этом число звонков от горожан с сообщением о подозрительных предметах в последнее время выросло в разы. Только за апрель их было девятнадцать. Всего с начала года уже больше тридцати, столько же сообщений в полицию поступило за весь 2016 год.

Ростислав Исаев рекомендовал ноябрьцам обращать внимание не только на бесхозные пакеты и сумки, но и на горожан, которые нарушают общественный порядок.