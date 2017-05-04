В Ноябрьске формируют «Бессмертный полк»

Памятная акция пройдёт в День Победы

Почти три десятка фотографий горожане уже передали специалистам центра «Ровесник». Снимки будут принимать даже 8 мая. Сама памятная акция по традиции пройдет в День Победы и начнется в 14 часов. В этом году организаторы намерены сформировать сразу две колонны: одна пойдет от перекрестка улиц Советской и Ленина, вторая – от улиц Изыскателей и 40 лет Победы. Они двинутся навстречу друг другу, сольются вместе у главной сцены и уже одной колонной проследуют к площади Памяти.

В 2016 году в памятной акции «Бессмертный полк» приняли участие больше трех тысяч ноябрьцев. Организаторы акции уверены, что в этом году желающих таким образом почтить память отцов и дедов будет не меньше. Формируют колонны сейчас и в других городах Ямала.

Впервые «Бессмертный полк» прошел по улицам Томска в 2011 году, тогда число участников едва превысило две тысячи человек. Сейчас памятное шествие стало традиционным не только в России. В прошлом году участие в акции приняли 50 стран, а число участников измеряется миллионами.

А в Тюмени сегодня встретили эшелон Победы. Железнодорожный состав с вагонами-платформами провез по нескольким городам страны образцы военной техники времен Великой Отечественной войны. Из Тюмени поезд отправится в Екатеринбург, где уже завтра, 5 мая, встретится со вторым таким же составом, который идет через Челябинск.