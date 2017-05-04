В Ноябрьске руководитель ЧОПа почти год не платил работникам зарплату

Деньги работодатель тратил на собственные нужды

Почти полтора миллиона рублей задолжал руководитель охранного предприятия «Вымпел» пятерым своим работникам. Зарплату люди не получали на протяжении восьми месяцев. Все это время работодатель ссылался на отсутствие финансов.

Однако, когда в дело вмешались следственной комитет и прокуратура, выяснилось, что деньги на счетах предприятия были.

«Согласно материалам уголовного дела, в указанный период со счетов ЧОПа были сняты около пяти миллионов рублей. Средства, как выяснилось, руководителем были потрачены на собственные нужды», – рассказал старший помощник прокурора города Денис Столбовских.

Действия руководителя «Вымпела» следователи квалифицировали как уголовное преступление. Материалы были направлены на рассмотрение в суд. В итоге за невыплату заработной платы мужчина получил штраф в размере 200 тысяч рублей.