«Ноябрьскэнергонефть» на «Матрице успеха»

ООО «Ноябрьскэнергонефть» приняло участие во II Региональном образовательном форуме профессиональной ориентации «Матрица успеха – 2017», организованном на базе Ноябрьского колледжа профессиональных и информационных технологий.

В рамках форума «Ноябрьскэнергонефть» провела экскурсию для студентов Ноябрьского колледжа профессиональных и информационных технологий. Более 20 студентов колледжа собрались в конференц-зале предприятия. После обязательного инструктажа по технике безопасности перед учащимися выступил управляющий директор «Ноябрьскэнергонефти» Павел Березный, который рассказал ребятам о деятельности Общества, географии расположения производственных объектов, о своем профессиональном пути в энергетике. После него беседу продолжила начальник управления по работе с персоналом Людмила Лебедева, которая представила информацию об условиях приема на работу в Общество, гарантиях и компенсациях, предусмотренных Коллективным договором, действующем на предприятии, о возможностях прохождения производственной практики.

Далее студентов провели в самое сердце предприятия – центральную диспетчерскую службу, где начальник ЦДС Елена Суходеева рассказала ребятам, что такое мнемощит, что означают лампочки и схематичные изображения на нем, а также о важной роли диспетчеров в работе всего механизма «Ноябрьскэнергонефти».

После экскурсии по административному зданию НЭН студенты отправились в производство энергоремонта, чтобы своими глазами увидеть реальное производство – цех по ремонту электродвигателей и трансформаторов. Начальник ПрЭР Сергей Бойко, прежде чем пустить учащихся в действующий цех, провел инструктаж по технике безопасности и выдал всем новенькие каски. Сергей Бойко интересно и доступно рассказал ребятам обо всех этапах ремонта электродвигателей: от разборки и обжига до покраски. По окончании экскурсии многих интересовал вопрос: возможно ли будет пройти здесь, в производстве энергоремонта, производственную практику. Сергей Бойко ответил, что уже сейчас трое студентов Ноябрьского колледжа профессиональных и информационных технологий проходят здесь практику.

По окончании экскурсии всем учащимся были выданы буклеты ООО «Ноябрьскэнергонефть», разработанные специально для студентов и содержащие в себе всю основную информацию о деятельности Общества.

Кроме организации экскурсии «Ноябрьскэнергонефть» в период проведения форума разместила тематическую площадку в Ноябрьском колледже профессиональных и информационных технологий, которую в рамках организации профориентационной работы со школьниками посетили восьмиклассники ноябрьских школ.

В завершение форума в главном зале Ноябрьского колледжа профессиональных и информационных технологий прошло заключительное торжественное мероприятие, включающее в себя творческие номера с участием студентов колледжа и награждение самых активных участников форума. В мероприятии принял участие начальник службы подстанций производства электрообеспечения «Холмогорнефть» Виталий Синицын. Он вручил два подарка от «Ноябрьскэнергонефти» самым активным участникам форума и поблагодарил организаторов II Регионального образовательного форума профессиональной ориентации «Матрица успеха – 2017» за возможность принять участие в данном проекте.

«Профориентационная подготовка учащихся является важным направлением кадровой политики предприятия. С каждым годом на производство приходит всё более активная, прогрессивная молодежь, которая становится полноправным участником жизни предприятия, будь то техническое обслуживание электрооборудования, генерация, информационные технологии, экономика или безопасность. За молодыми – будущее, им определять вектор развития завтрашнего дня "Ноябрьскэнергонефти"», – отметила по итогам мероприятия начальник управления по работе с персоналом Людмила Лебедева.