Из чего складывается стоимость жилья в новостройке?

Ценообразование рынка недвижимости во многом зависит от количества новостроек и их стоимости. Новое жильё способно поспособствовать как росту, так и снижению популярности старых микрорайонов. Как обстоит ситуация сегодня? Новостройки создают сильную конкуренцию, основанную на преимуществах современного строительства. В них входит: хорошая планировка, подземная парковка, продуманный проект придомовой территории и т. д. При этом стоимость новых квартир значительно ниже старых. С чем это связано? Как застройщикам удаётся создавать настолько выгодные предложения? Из чего складывается цена новостройки?

На странице http://5405050.ru/catalog/kvartal-nasledie/ ЖК «Наследие» можно узнать стоимость новых элитных квартир. Их низкая цена обязана возможностью приобретения объектов без отделки. Данный механизм используется во всех категориях недвижимости, в том числе «эконом». Отсутствие затрат на отделку квартир позволяет застройщику снизить цену примерно на 7-10%. Выгодно ли это покупателю? Да, если будущий собственник планирует проводить капитальный ремонт. Стоит отметить, что отделочные работы в среднем составляют 15% от общей стоимости. Тем покупателям, которые готовы довольствоваться стандартным оформлением квартир, лучше выбрать квартиру с отделкой.

Место расположения

Ни для кого не секрет, что жильё в популярных районах и центре города стоит дороже аналогов на окраинах. Причина этого явления кроется не только в преимущественном спросе. Главным фактором такого ценообразования является стоимость земли. Застройщик решивший реализовывать проект в центре города, должен значительно увеличить свои первоначальные затраты. Чтобы не оказаться в убытке, он вынужден повысить стоимость каждого жилого квадратного метра.

При этом жильё в популярных районах города пользуется преимущественным спросом. Данный факт становиться причиной искусственного увеличения цены в целях получения дополнительной прибыли. За географическое преимущество, хорошую транспортную доступность, прекрасную инфраструктуру покупателю приходится платить рублём. Многие застройщики запускают обширную рекламную компанию, которая также влияет на квартиры в новом жилом комплексе.

Стоимость новостройки пропорциональна затратам

Если не затрагивать рынок недвижимости класса «премиум», то можно сделать вывод о рациональности ценообразования новых квартир. Элитные объекты включают в себя такие аспекты как: престиж, мода, статусность, историческая ценность. Все они не имеют реального финансового обоснования. В свою очередь технология строительства способна прямым образом повлиять на конечную стоимость жилья. Все знают, что объекты в кирпичных домах дороже аналогов в монолитных строениях. Самой недорогой технологией с точки зрения скорости возведения, трудозатрат и стоимости материалов, является панельное строительство. По этой причине 90% новых жилых комплексов класса «эконом» состоят из панельных многоэтажек.

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