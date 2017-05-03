Штормовой ветер и метель. На Ямале разыгралась непогода

Температура ночью упадет до минус 18 градусов

На Ямале объявлено штормовое предупреждение. Погода в регионе сегодня совсем не весенняя. По прогнозам синоптиков, ветер в отдельных районах округа усилится. Его порывы будут достигать почти двадцати метров, а температура ночью упадет до минус 18 градусов.

Напряженная обстановка и на дорогах. Трассы покрыты ледяной коркой. В ГИБДД рекомендуют водителям не покидать пределы города без особой необходимости.

К слову, несмотря на то что погода особым теплом ямальцев не радует, в округе уже объявлен пожароопасный сезон. Соответствующее постановление подписал губернатор округа Дмитрий Кобылкин. Действовать особый режим будет в течение следующих пяти месяцев – до 1 октября. Сейчас сотрудники Ноябрьского лесничества, в ведении которого находится четыре миллиона гектаров леса, проводят учения. Основная задача – не допустить повторения той ситуации, которая сложилась летом 2012 года. Это, напомним, был самый жаркий период в истории ноябрьского лесхоза. Тогда за сезон было зарегистрировано 194 пожара, они уничтожили 14 гектаров леса.