Нефтесервисный волейбольный турнир

В конце апреля в спортивном комплексе АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» в Ноябрьске прошел первый турнир по волейболу среди нефтесервисных предприятий на переходящий Кубок ООО «Газпромнефть-Нефтесервис». «Газпромнефть-Нефтесервис» регулярно организует турниры по мини-футболу, на этот раз решили расширить виды спорта и предложили нефтесервисным предприятиям («Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазгеофизика», «Ноябрьскэнергонефть» и «Ноябрьсктеплонефть») поучаствовать в волейбольном турнире.

Турнир проходил по круговой системе. Каждая из команд включила в свой состав представительниц слабого пола. Более 50 болельщиков присутствовали на трибунах спортивного комплекса и оказывали поддержку своим командам.

По итогам жеребьевки в первом матче турнира сошлись команды «Ноябрьскэнергонефти» и «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазгеофизики». Команда ГПН-ННГГФ сразу захватила лидерство и выиграла обе партии. Во второй игре турнира команда ГПН-ННГГФ сразилась с командой НТН. Первую партию в тяжелой борьбе удалось выиграть команде НТН. Во второй партии команда НТН сразу ушла вперед. Несмотря на то что геофизики в конце партии сравняли счет, команда НТН вырвала победу в партии со счетом 25:23 и одержала общую победу во встрече. В завершающей игре турнира команда НТН нанесла поражение сборной НЭН и уверенно завоевала переходящий Кубок.

На церемонии награждения руководитель направления по работе с персоналом «Газпромнефть-Нефтесервиса» Евгений Шарук поблагодарил участников соревнований за хорошую игру, проявленную волю к победе и отметил, что турниры по волейболу станут традиционными.

Команде-победительнице достался переходящий Кубок, а все участники соревнований получили поощрительные призы.