01.03 Баннер вeрхний длинный
06.01 Баннер слева сбоку 2
06.02 Баннер справа сбоку 1
06.02 Баннер справа сбоку 2

В Ноябрьске дорожники покрасили проезжую часть

4   0
В Ноябрьске дорожники покрасили проезжую часть

Под цвет асфальта замаскировали «зебру»

В Ноябрьске одним пешеходным переходом стало меньше. Сегодня дорожники избавились от «зебры» на улице Ленина в районе дома 76б. Выход на проезжую часть с одной стороны уже успели закрыть забором, с другой – натянули ленту. Саму же «зебру» дорожные рабочие закрасили серой краской, что называется, под цвет асфальта.
Напомним, вопрос о ликвидации этого пешеходного перехода уже обсуждали неоднократно. С предложением убрать «зебру» не раз выступал местный отдел ГИБДД.
По мнению инспекторов, переход здесь небезопасен в первую очередь для пешеходов.

 

ВВЕРХ