УК «Статус 2» грозит крупный штраф за пострадавшую машину

Дело передано в суд

До 350 тысяч рублей штрафа грозит УК «Статус 2» за несвоевременную очистку крыши дома от снега. Еще 100 тысяч штрафа может получить один из работников компании. Как показала прокурорская проверка, из-за халатности управляющей компании пострадала дорогая иномарка. Владелец авто обратился с жалобой в надзорное ведомство.

«По результатам проверки прокуратурой был установлен факт ненадлежащего исполнения управляющей компанией своих обязанностей по уборке снега. Было возбуждено дело об административном правонарушении в отношении юридического и должностного лица», – рассказал «НОЯБРЬСК 24» старший помощник прокурора города Денис Столбовских.

Материалы прокурорской проверки уже переданы на рассмотрение в мировой суд. Напомним, речь идет об инциденте, который произошел в Ноябрьске 10 апреля этого года. С крыши дома № 125 на ул. Магистральной сорвался снежный ком, который выбил лобовое стекло припаркованной возле подъезда иномарки. Своим ходом кроссовер с места происшествия уехать не смог, его эвакуировали. Это решение хозяин иномарки объяснил тем, что у автомобиля, кроме лобового стекла, пострадала и панель управления.