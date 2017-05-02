В Ноябрьске четверо мужчин устроили разборки со стрельбой

Причиной стала личная неприязнь

Видео, снятое одним из очевидцев ЧП, уже появилось в социальных сетях. Разборки происходят рядом с магазином, который расположен в жилом дворе на проспекте Мира.



Оказалось, выяснять отношения мужчины начали еще на улице Космонавтов. Инцидент произошел 28 апреля, однако в социальных сетях видео появилось только сегодня. Как рассказали «НОЯБРЬСК 24» в ямальском управлении МВД, трое из участников драки уже задержаны.

«В дежурную часть поступило сообщение о том, что четверо мужчин на улице Космонавтов устроили драку. Один из них достал пистолет. Было сделано два выстрела. В ходе следственно-оперативных мероприятий трое злоумышленников были задержаны и доставлены в отдел внутренних дел. Все они – жители города Ноябрьска. Поиски четвертого мужчины продолжаются», – пояснили в ведомстве.

Задержать пока не удалось самого стрелка. По факту ЧП начата доследственная проверка, разбирательства продолжаются. По предварительной версии, причиной разборок стали неприязненные отношения между участниками конфликта.