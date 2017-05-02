В брошенном возле «Современника» рюкзаке обнаружили гирю

Владельца найти пока не удалось

Полицейские сейчас ищут хозяина забытого возле «Современника» рюкзака. Во время осмотра содержимого в нем нашли гирю. Спортивный снаряд вместе с рюкзаком с места происшествия изъят. В городском отделе полиции «НОЯБРЬСК 24» пояснили, что, если владелец брошенного имущества найдется, гирю и рюкзак ему вернут.

Напомним, сегодня утром спецподразделения города были подняты по тревоге. В дежурную часть поступил звонок от жителей, которые сообщили о подозрительной сумке, оставленной у здания «Современника». На место вызова прибыли экстренные службы, подозрительный рюкзак обследовали служебные собаки.

К слову, все выходные в городе проводились масштабные профилактические мероприятия. Полицейские работали в усиленном режиме. Распоряжение о введении дополнительных мер безопасности накануне дал глава региона. На особый режим работы перешли «силовики» во всех городах Ямала. Помимо полицейских на дежурство заступают казаки, народная дружина, сотрудники ЧОПов, Росгвардии и линейной полиции. Добавим, только за апрель в полицию от горожан поступило 19 сообщений о подозрительных сумках и пакетах.