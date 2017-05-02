Кинологи проверяют брошенный у "Современника" портфель

Территорию за зданием уже оцепили

На месте сейчас работают экстренные службы. Уже прибыли кинологи. Служебные собаки сейчас обследуют брошенный рюкзак.

Накануне, глава региона дал поручение усилить в дни проведения майских праздников меры безопасности. На особый режим работы переходят «силовики» во всех городах Ямала. Так, в Ноябрьске 1 и 9 мая центральные улицы будут перекрыты автобусами и грузовыми автомобилями. Помимо полицейских на дежурство заступают казаки, народная дружина, сотрудники ЧОПов, Росгвардии и линейной полиции. Добавим, только за апрель месяц в полицию от горожан поступило 19 сообщений о подозрительных сумках и пакетах.