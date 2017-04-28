Власти Ноябрьска проведут в городе масштабную уборку

Горожанам предлагают присоединиться

Жителям Ноябрьска предлагают встречать весну в чистоте. «Экодень» назначен на субботу, 29 апреля. С самого утра на уборку выйдут сотрудники городских предприятий, администрации и коммунальные службы. В самые проблемные микрорайоны отправят технику. С 11 часов приводить в порядок начнут и городские дворы.

«Экодень» – это своего рода открытие сезона благоустройства города. В мае в Ноябрьске пройдут ставшие традиционными акции «Чистый город» и «Чистый дворик», Всероссийский экологический субботник «Зеленая весна».