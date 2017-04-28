Владыка Николай открыл в Ноябрьске Пасхальный фестиваль

Мероприятие впервые проходит в нашем городе

Сегодня в город прибыл архиепископ Салехардский и Ново-Уренгойский Николай. Он открыл Пасхальный фестиваль. В округе мероприятие проходит уже в шестой раз, а вот жители Ноябрьска увидят его впервые. Традиционно местом проведения фестиваля был Салехард, но в этом году организаторы решили не ограничиваться окружной столицей.

«Мы говорим об основной составляющей культуры нашего народа. Ведь этот фестиваль – это не только возможность продемонстрировать творческие способности, но и через свой талант соприкоснуться с духовностью самому и помочь соприкоснуться с ней зрителям», – сказал Владыка Николай.

Фестиваль продлится три дня. За это время в Ноябрьске выступят известные российские коллективы и сольные исполнители из Москвы, Сургута и городов нашего региона. Уже сегодня, 28 апреля, в Центре досуга «Нефтяник» состоится концерт Губернаторского оркестра народных инструментов «Ямал» и артистки окружного Центра национальных культур Ксении Дроновой из Салехарда. 29 апреля на территории храма Архистратига Божия Михаила выступит московский колокольный мастер Александр Жихарев с программой «Поющая Бронза». В этот же день в «Нефтянике» пройдет концерт хоровой капеллы «Светилен» из Сургута. Вход на все мероприятия по пригласительным билетам, которые можно получить в Центре досуга «Нефтяник». Подробная информация по тел. 34-13-95.