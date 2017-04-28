На Ямале вложат деньги в капитальный ремонт «деревяшек»

В программу вошли 79 домов

Двести тысяч рублей из окружного бюджета направят на ремонт деревянных домов. В адресную программу попали 79 «деверяшек», в основном в Лабытнанги и Пуровском.

Ремонтировать дома будут на условиях софинансирования. Львиную долю затрат – 208 тысяч рублей – берет на себя округ. 12 тысяч будет выделено из муниципальных бюджетов. Еще около 40 тысяч рублей соберут с собственников.

Добавим, речь идет о домах, не вошедших в региональную программу капремонта, которая работает по принципу накопления. Список домов в этом году уже сформирован. Что касается Ноябрьска, то в программу вошли больше 30 капитальных домов. На их ремонт потребуется 207 миллионов рублей.