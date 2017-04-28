Автоледи на иномарке вынесло на «встречку»

Стали известны подробности утреннего ДТП на ул. Магистральной
Речь идет об аварии, которая случилась сегодня утром на ул. Магистральной. Там, напомним, столкнулись два автомобиля. Как рассказали «НОЯБРЬСК 24» в ГИБДД города, девушка-водитель «Фольксвагена» не учла дорожные условия. Авто вынесло на встречную полосу, где иномарка и столкнулась с «Ладой». Водителю и пассажиру отечественного авто потребовалась помощь медиков, однако травмы оказались несерьезными. Госпитализация пострадавшим не понадобилась, лечение не назначено. Сама автоледи не пострадала.