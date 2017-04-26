В Ноябрьске почтили память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

Родные и близкие ликвидаторов возложили цветы к монументу

31 год назад 26 апреля прогремел взрыв на Чернобыльской атомной электростанции. Последствия катастрофы до сих пор дают о себе знать. Сегодня в Ноябрьске почтили память тех, кто погиб, ликвидируя радиационное загрязнение.

За тех, кого с нами уже нет, помолились ученики православной гимназии. Возложить цветы к монументу пришли родные и близкие ликвидаторов последствий катастрофы. Из Ноябрьска непосредственных участников тех событий было четверо. Один из них – Владимир Давидович.

«Многие не доживают. Кто-то умирает раньше, кто-то позже. Кто-то уезжает из Ноябрьска», – говорит Владимир Давидович.

Его в Припять направили прямиком с подводной лодки и назначили командиром взвода радиационно-химической разведки. А сразу после армии, в 1986-м, мужчина приехал в Ноябрьск и стал первым местным ликвидатором.

Добавим, непосредственно во время взрыва на 4-м энергоблоке погиб один человек, еще один скончался от полученных травм следующим утром. Но число тех, кто в итоге умер от лучевой болезни или онкозаболеваний, исчисляется тысячами.