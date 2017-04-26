На Ямале создают систему борьбы с подростковыми суицидами

Педагог-психолог из Ноябрьска прошла обучение

Правительство региона сейчас работает над созданием целого комплекса мероприятий по профилактике детского суицида. Внедрять новую программу будут во всех учебных заведениях округа. Причем большую работу школьным психологам и врачам-педиатрам предстоит провести и с родителями.

О профилактике детских суицидов ямальским педагогам накануне рассказали профессора института Сербского. Обучающий семинар прошел в Новом Уренгое. Психолог десятой школы Елена Погромская вошла в состав делегации от Ноябрьска.

«Реальность такова, что сейчас много психических патологий, и не всегда у школьных психологов достаточно таких знаний, – рассказала Елена Погромская журналистам. – На семинаре речь в основном шла о профилактике суицидов. Мы смогли сравнить ту работу, которая ведется в нашем городе, с той программой, которую нам предлагали внедрить, и я хочу сказать, что в Ноябрьске сегодня хорошо отлажена работа с детьми из так называемых групп риска».

В городских школах работают программы, призванные оказать помощь детям, находящимся в состоянии стресса.

«У нас есть определенные программы сопровождения детей, которые находятся в таком переломном моменте. Например, у нас есть программы адаптации первых, пятых и девятых классов. То есть это дети, которые попадают в новые социальные условия», – продолжает Елена Погромская.

Как отмечает психолог, нужно усилить работу с родителями. Причем с родителями не только школьников, но и малышей, которые посещают детский сад.