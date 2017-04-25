В Ноябрьске разгадали весенний феномен открытых люков

Мистики нет, всё дело в лужах

Так ситуацию «НОЯБРЬСК 24» прокомментировали в «Энерго-Газ-Ноябрьске». Там отметили, что явление это ежегодное. Крышки канализационных колодцев сдвигают не только жители. Нередко этим занимаются и представители управляющих компаний и ТСЖ. Таким образом стараются справиться с лужами во дворах.

«Мы часто сталкиваемся с тем, что канализационные колодцы используют для слива талой воды. У нас канализация бытовая, она для этих целей не предназначена, это вредит очистным сооружениям», – говорит главный инженер «Энерго-Газ-Ноябрьска» Игорь Саенко.

На очистных «живут» особые бактерии, и те примеси, которые вместе с талыми водами попадают в систему, для них губительны. А восстанавливать популяцию – дело затратное.

«Это влияет на работоспособность канализационной системы в целом. Она забивается, люки переполняются. Если произойдет сильный засор, то вода, и не только вода, может пойти в квартиры», – резюмирует Игорь Саенко.

Кроме того, открытый люк – ловушка для невнимательного пешехода. Так, в Ноябрьске в этом году зарегистрирован случай, когда мужчина угодил в незакрытый колодец. Это произошло во дворе жилого дома на ул. Высоцкого. Выбраться из западни ему помогли спасатели.