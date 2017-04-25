Прикуривший от Вечного огня в Салехарде выложил в Сеть видео с извинениями

Парень просит прощения у ветеранов

Житель Салехарда Владимир Анисимов опубликовал в Интернете видео с публичными извинениями ветеранам Великой Отечественной войны и жителям города. Это он изображен на скандальном фото, которое буквально за несколько часов растиражировали социальные сети и СМИ, в том числе и федеральные. На снимках парень прикуривает сигарету от Вечного огня. После того, как фото разошлись по Интернету, ямальский Следственный комитет начал проверку, а полицейские спустя несколько часов установили личность правонарушителей. Тем же вечером 24 апреля Анисимов и его друг Самир Алиев, опубликовавший фото в «Инстаграм», давали объяснения в местном отделе полиции. А позже, в ночь с понедельника на вторник, в Сети появилось видео с извинениями.

«Мы сделали большую ошибку и хотим за нее извиниться в первую очередь перед ветеранами, – признается на видео Анисимов. – Это было сделано не из корыстных целей, это была большая глупость. Я раскаиваюсь в содеянном, обещаю впредь такого не делать».

В конце видеоролика молодые люди возлагают к Вечному огню цветы. Тем не менее полицейская проверка по данному факту продолжается. Стражам порядка предстоит квалифицировать действия Анисимова и Алиева.